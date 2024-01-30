Экономика

Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 год

Экономика 30.01.2024 18:05
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30.01.2024 18:05


Налоговые органы Волгоградской области сегодня, 30 января, подвели итоги работы за 2023 год на заседании коллегии. Как сообщили V102.RU в УФНС по региону, в мероприятии принял участие первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

На коллегии прозвучало, что в 2023 году в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 137,1 миллиарда рублей - на 14,7% или 17,6 миллиарда больше, чем за 2022 год. Положительная динамика отмечается по всем основным бюджетообразующим налогам.

- Рост налоговых поступлений в первую очередь обеспечен благодаря устойчивому развитию экономики Волгоградской области и увеличению налоговой базы, в первую очередь по налогу на прибыль, - отметили в управлении.

Так, по налогу на прибыль поступления в консолидированный бюджет региона превысили 42 миллиарда рублей с темпом роста почти 24%. Доход налогоплательщиков, как отмечено, вырос на 13% и составил более 800 миллиардов рублей. При этом, база для исчисления налога на прибыль увеличилась на 39% и составила 65 миллиардов рублей. Как следствие, вырос налог, подлежащий к уплате, и составил 13 миллиардов рублей. Убыток, заявленный налогоплательщиками, снизился на 1,2 миллиарда рублей или более чем на 16%.

Порядка 40% от общего объема поступлений в бюджет составляет налог на доходы физических лиц. Также граждане активно обращаются за выплатами. По итогам декларационной кампании таковых было 173 тысячи человек, а общая сумма налога к возврату из бюджета составила 5,5 миллиарда рублей. Средний срок проверки декларации с момента подачи заявления до получения денежных средств составляет не более 15 дней.

В отчетном периоде сохранилась тенденция к снижению количества выездных налоговых проверок. При этом налоговая дисциплина жителей региона остается на высоком уровне, что также позволяет добиваться высокой собираемости имущественных налогов и снижению задолженности. 

В ведомстве отмечают, что в 2023 году в Волгоградской области значительно выросло количество индивидуальных предпринимателей, что говорит о росте деловой активности жителей региона, а также о благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства экономической среде. По состоянию на 1 января 2024 года в Волгоградской области зарегистрировано более 214 тысяч субъектов предпринимательской деятельности - это порядка 30 тысяч юридических лиц, 57,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 127 тысячи «самозанятых». Последних в регионе в прошлом году стало больше на 45,8%. Индивидуальных предпринимателей - на 6,4%.

В 2023 году «самозанятые» заработали почти 15 миллиардов рублей и заплатили в бюджет Волгоградской области порядка 375 миллионов рублей налога.

Налоговые органы продолжают уделять большое внимание качество обслуживания налогоплательщиков и расширять бесконтактные способы общения через интернет-сервисы ФНС России, что максимально экономит время налогоплательщиков и создает им комфортные условия для своевременной уплаты налогов.

В настоящее время на сайте ФНС России в общем доступе действуют более 70 электронных сервисов для информирования и обслуживания физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Самым популярным из них является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», количество пользователей которого в Волгоградской области по состоянию на 1 января 2024 составило почти 1,2 миллиона человек.

Фото: УФНС России по Волгоградской области

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