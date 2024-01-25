Полковник полиции Алексей Климов, лишившийся должности после скандального видео с Анет Сай, которую сотрудники ДПС довезли с мигалками до волгоградского аэропорта, так и не смог восстановиться на работе, сообщает V102.RU.

— Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Ворошиловского районного суда об отказе в удовлетворении иска Алексея Климова о признании приказа о его увольнении со службы незаконным, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, уволенный из рядов полиции экс-начальник полиции УМВД России по Волгограду Алексей Климов подал жалобу на решение Ворошиловского суда, который отказал ему в иске о восстановлении на службе.

Климов требовал признания незаконными заключения служебной проверки ГУ МВД России по Волгоградской области, приказа областного главка МВД России о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказа МВД России о расторжении контракта и увольнения со службы в ОВД. Помимо этого бывший полицейский хотел вернуться к исполнению своих прямых обязанностей и получить компенсацию морального вреда вместе с неполученным денежным довольствием.

К слову, вместе с Климовым был уволен и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, полковник полиции Александр Степанов. Популярная певица даже записала видеоролик с извинениями, но полковников это уже не спасло.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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