В Волгограде нашли замену уволенным полковникам полиции Алексею Климову и Александру Степанову после скандала с поездкой певицы Анет Сай в служебном автомобиле ДПС с включенными спецсигналами. Как сообщает V102.RU, сегодня с утра с официальных ресурсов МВД исчезли фотографии и информация о теперь уже бывших полицейских.

Согласно данным, опубликованным на сайте областного главка МВД, временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области стал полковник полиции Валерий Удодов. В свою очередь на сайте городского УМВД пропала вся информация о Климове. В разделе «Руководство» теперь всего три фамилии: начальника УМВД, полковника полиции Возжаева и двух его замов — подполковника юстиции Дрожилина и полковника внутренней службы Цебоева. При этом на официальном сайте ГУОБДД МВД России в разделе «Руководство ГАИ в регионах» до сих пор висит фото Александра Степанова.

Напомним, что после скандального видео, на котором певицу Анет Сай везли с включенными спецсигналами на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС в аэропорт Волгограда, со своими должностями попрощались большие начальники волгоградской полиции. Артистка записала еще один ролик, в котором извинилась за свои действия.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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