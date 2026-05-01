В Волгограде отметили отличившихся огнеборцев наградами и званиями





В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области, накануне, 30 апреля, прошло торжественное мероприятие, посвященное 377-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. C приветственным словом к присутствующим обратился начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области генерал майор внутренней службы Иван Павленко.

В торжественной обстановке личному составу присвоили специальные звания на одну ступень выше звания, предусмотренного штатом для замещаемой должности, а также первые и очередные специальные звания.



Отличившимся огнеборцам вручили награды и благодарности за высокий профессионализм, ответственность и преданность выбранному делу.



