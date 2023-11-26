Общество

Не смирившийся с увольнением из-за Анет Сай полковник Климов ждет апелляцию

Общество 26.11.2023 13:50
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26.11.2023 13:50


Уволенный из ОВД после скандального видео с покатушками певицы Анет Сай на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, бывший начальник полиции УМВД России по Волгограду Алексей Климов решил оспорить решение Ворошиловского суда. Ранее экс-полицейскому было отказано в иске о восстановлении на службе. 

— Апелляционная жалоба от истца на решение нижестоящего суда от 6 октября 2023 года поступила 2 ноября, — сообщает информагентство со ссылкой на судебную картотеку. — Жалоба принята к рассмотрению. Крайний срок для представления возражений обозначен как 13 декабря 2023 года. Апелляцию будет рассматривать Волгоградский областной суд. 

Ранее Климов требовал по суду признать незаконными  заключение служебной проверки ГУ МВД России по Волгоградской области, приказ областного главка МВД России о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказа МВД России о расторжении контракта и увольнении со службы в ОВД. 

Также экс-полицейский хотел вернуться к исполнению своих обязанностей и получить компенсацию морального вреда вместе с неполученным денежным довольствием. 

Напомним, полковник полиции Алексей Климов лишился должности после скандального видео с Анет Сай, которую сотрудники ДПС довезли с мигалками до волгоградского аэропорта. Вместе с ним был уволен и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, полковник полиции Александр Степанов. Вскоре артистка записала видео с извинениями, но полковников это уже не спасло. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Видео: Анет Сай 

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