



Федеральный туристический портал Путешествуем.рф предлагает автопутешественникам три маршрута, которые проходят через Волгоградскую область.

По информации регионального Центра развития туризма и международного сотрудничества, маршрут «Дорогами легендарной земли» проведет туристов через Волгоград, Камышин, а также Камышинский и Дубовский районы. Гости региона смогут увидеть значимые культурно исторические объекты и природные памятники и полюбоваться необычными местами.



Отправиться в яркое путешествие вдоль Волги предлагает автокруиз «Серферы волжских степей». Туристов ждет встреча с бескрайними степными просторами, нетронутой природой и живописным озером с цветущими лотосами.



Программа маршрута «По пути к неизведанному» рассчитана на любознательных туристов, готовых к необычным открытиям. У них есть возможность спуститься в подземелья Старой Сарепты, увидеть ландшафты, напоминающие марсианские пейзажи, побывать на загадочной Медведицкой гряде, понаблюдать за звездами в планетарии.





