Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области назначило проведение служебной проверки по факту передвижения на служебном автомобиле ДПС с мигалкой гражданских лиц. Как сообщает V102.RU, речь идет о популярной у молодежи певицы Анет Сай из Волгодонска, выступавшей в июне на молодежном фестивале в Волгограде.





На видео, опубликованном в одной из запрещенных в РФ соцсетей, которое впрочем, певица, известная в миру как Анна Сайдалиева, удалила (но Интернет помнит все!), девушка после своего выступления сообщает своим подписчикам, что «мы опаздываем с концерта, нам заказали вот такую машину с мигалками, чтобы мы очень быстро проехали».

— У нас остается до посадки считанные минуты. Ребята, погнали, посмотрим, что из этого получится, — говорит 25-летняя звезда и скрывается в глубине полицейского автомобиля.

Одна из фанаток снимает побег Анет Сай на видео, отмечая, что «она уезжает в ДПС».

— Сейчас будут мигалочки, — заявляет певица, в проносящемся по улице автомобиле с включенными спецсигналами. — Слышите мигалки? Надеюсь, успеем. Совсем скоро у меня концерт уже в другом городе. Нужно успеть в аэропорт. Мы реально всех проезжаем, мы все пробки проезжаем.

Рядом с певицей на заднем сиденье служебной машины сидит молодой человек, которого певица называет «любимым». Во время поездки Анет делится видео с концерта на нижней террасе набережной в Волгограде.

В конце видео певица уже находится на борту самолета. Кстати, единственное упоминание об этой поездке в соцсетях артистки сохранилось только в ее Telegram-канале. Певица опубликовала совместное фото с молодым человеком на фоне полицейской машины.

— Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д. Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети Интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По ее результатам будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей.

Видео: Анет Сай