Популярная молодежная певица Анет Сай опубликовала в запрещенной в РФ соцсети видео с извинениями за свою выходку с покатушками а машине ДПС до аэропорта Волгограда. Как сообщает V102.RU, артистка обратилась к местным властям, тактично умолчав про сотрудников волгоградской полиции.





— Мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я приношу свои искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео, — резюмирует Анет Сай.

Напомним, что после скандального видео, на котором певицу везли с включенными спецсигналами на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, со своими должностями попрощались большие начальники волгоградской полиции. Полковников Алексея Климова и Александра Степанова уволили из органов внутренних дел.

Видео: Анет Сай

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