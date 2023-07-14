Общество

Анет Сай записала видео с извинениями за скандальную поездку в машине ДПС в Волгограде

Общество 14.07.2023 09:58
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14.07.2023 09:58


Популярная молодежная певица Анет Сай опубликовала в запрещенной в РФ соцсети видео с извинениями за свою выходку с покатушками а машине ДПС до аэропорта Волгограда. Как сообщает V102.RU, артистка обратилась к местным властям,  тактично умолчав про сотрудников волгоградской полиции.  



— Мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я приношу свои искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео, — резюмирует Анет Сай. 

Напомним, что после скандального видео, на котором певицу везли с включенными спецсигналами на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС, со своими должностями попрощались большие начальники волгоградской полиции. Полковников Алексея Климова и Александра Степанова уволили из органов внутренних дел. 

Видео: Анет Сай  

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