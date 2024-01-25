«Динамо-Синара» примет 25 января дома «Астраханочку»





Волгоградские гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 января, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна на Семи ветрах в первом матче 1/4 финала Кубка России встретятся с «Астраханочкой». Начало в 18-30 ч., сообщает V102.RU.















Напомним, бело-голубые на прошлой стадии в захватывающей игре на выезде обыграли «Ставрополье» по пенальти. По ходу поединка динамовки крупно уступали, но успели сравнять счет до финальной сирены (29:29 в основное время), а в серии семиметровых Виктория Турусина, капитан команды Марина Судакова, Екатерина Долматова, Арина Безбабных и Анастасия Шкитина реализовали свои шансы с точки, тогда как ставропольские гандболистки отметились только четырьмя попаданиями при пяти попытках.Эта победа, добытая уже месяц назад, позволила начать «Синаре» успешную серию из четырех выигрышей в пяти последних матчах. Подопечные Олега Кулешова уступили лишь краснодарской «Кубани» в Суперлиге. Неудача в этой игре лишила «Динамо» шансов на попадание в первую шестерку, где оказались в итоге как раз краснодарки. Но волгоградский коллектив после обидного поражения удачно завершил первую часть предварительного этапа Суперлиги. Сначала бело-голубые обыграли на выезде московский «Луч» — 29:24.Далее «Синара» 20 января в домашней встрече знатно покуражилась над «Ставропольем» — 38:23. Речи о равной борьбе, которая была в кубковом противостоянии, уже не шло. Динамовки контролировали ситуацию и действовали первым номером. Как итог, уверенная победа и положительный эмоциональный заряд перед важными сражениями в другом национальном турнире. Отметим, что географические соседки волгоградок заняли четвертое место на первом этапе предварительного этапа чемпионата. В последнем туре подопечные Алексея Алексеева на своей арене уступили московскому ЦСКА — 25:33.В нынешнем сезоне астраханская команда дважды обыграла «Динамо». В первом круге бело-голубые в гостях уступили 20:25. В ответном матче поражение подопечных Кулешова вышло еще более обидным, ведь после первого тайма гандболистки «Синары» вели с разницей плюс четыре, но преимущество до конца не удержали и в итоге астраханки выиграли — 28:26. В обеих встречах блистала экс-игрок бело-голубых Полина Шаркова, набравшая 10 и 12 очков соответственно. «Динамо-Синара» c «Астраханочкой» встретятся еще минимум дважды до конца сезона. 30 января командам предстоит провести ответную встречу четвертьфинала в Астрахани. Полуфиналы и финал турнира состоятся в апреле.В других парах на этой стадии сыграют:«Черноморочка» - ЦСКА«Лада» - «Луч»«Ростов-Дон» - «Звезда»Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото: ГК «Динамо-Синара» VK.com