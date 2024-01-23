В школе №17 Волжского срочно прервали уроки

В школе №17 Волжского Волгоградской области сегодня, 23 января, срочно прервали занятия. Информацию о том, что дети всех классов отпущены по домам, подтвердили в учебном заведении, заверив, что родители оповещены. Однако о причине отмены занятий в школе сообщить отказались.
Между тем, очевидцы сообщают, что к зданию школы подъехали машины скорой помощи и полиции. Замечены были также сотрудники в бронежилетах.
По информации источника в экстренных службах, причиной отмены уроков стал звонок в полицию с сообщением о якобы заминировании школы.
- Территорию школы проверяет кинолог, - пояснил источник.
При этом отмечено, что на момент поступления звонка уроки в учебном заведении уже заканчивались.