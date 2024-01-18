Капуста и куры подешевели в Волгоградской области





Небольшое снижение цен на курятину по итогам недельного мониторинга зафиксировал Волгоградстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, снижение составило 1,3%. Средняя стоимость кур в регионе теперь составляет 200,26 рубля за килограмм. Небольшое снижение цен на курятину по итогам недельного мониторинга зафиксировал Волгоградстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, снижение составило 1,3%. Средняя стоимость кур в регионе теперь составляет 200,26 рубля за килограмм.

Снизилась в цене и капуста после заметного подорожания на предыдущей неделе. Средняя стоимость этого овоща на сегодняшний момент – 31,88 рубля за кг, снижение составило около 4%.В то же время в Волгоградской области подорожали картофель – на 4,14% (26,45 рубля), лук – на 2,29% (29,29 рубля). Практически не изменились цены на свежие помидоры и огурцы. Помидоры стоят около 204 рублей, огурцы – 193 рубля.А цены на бананы продолжают расти. За неделю они выросли еще на 2,29% - до 131,22 рубля.