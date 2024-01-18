Экономика

Капуста и куры подешевели в Волгоградской области

Экономика 18.01.2024 21:00
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18.01.2024 21:00


Небольшое снижение цен на курятину по итогам недельного мониторинга зафиксировал Волгоградстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные, снижение составило 1,3%. Средняя стоимость кур в регионе теперь составляет 200,26 рубля за килограмм.
Снизилась в цене и капуста после заметного подорожания на предыдущей неделе. Средняя стоимость этого овоща на сегодняшний момент – 31,88 рубля за кг, снижение составило около 4%.
В то же время в Волгоградской области подорожали картофель – на 4,14% (26,45 рубля), лук – на 2,29% (29,29 рубля). Практически не изменились цены на свежие помидоры и огурцы. Помидоры стоят около 204 рублей, огурцы – 193 рубля.
А цены на бананы продолжают расти. За неделю они выросли еще на 2,29% - до 131,22 рубля.


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