На трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград накануне дорожники спасли двух замерзавших велосипедистов. Оказалось, что путешественники ехали из Анапы в Монголию, но в пути их застала непогода.

— Вечером 12 января сотрудники подрядной организации «АВ-Техно», отвечающей за содержание федеральной трассы Р-228 увидели в соцсетях информацию о том, что на 495-м километре автодороги остановились два велосипедиста, которым требуется помощь. Они оповестили дежурно-диспетчерскую службу. В итоге к мужчинам направили «Газель» для эвакуации, — рассказала информагентству пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова.

Вместе с вещами дорожники доставили экстремалов на базу, чтобы они согрелись и отдохнули. Ребятам разрешили остаться здесь, пока погода не станет лучше.

— Мы в тепле, очень благодарны всем, кто откликнулся. Очень много людей оказались неравнодушными, — поблагодарили в ответ велосипедисты.

Участникам дорожного движения напоминают о важности своевременной подготовки к перемещению в сложных погодных условиях и соблюдения всех требований безопасности на федеральных трассах зимой.

В случае возникновения нештатной ситуации на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах, следует обращаться к дежурным диспетчерам в регионах по следующим номерам:

8 (4752) 710432 — Тамбовская и Рязанская области,

8 (8442) 503122 — Волгоградская и Воронежская области,

8 (863) 2329460 — Ростовская область.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

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