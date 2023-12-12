Полицейские спасли девушек после ДТП на трассе Волгоград — Луганск

Инспекторы ДПС из Волгоградской области спасли двух девушек, попавших в аварию на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, сообщает V102.RU.

— В начале декабря 2023 года жительница Волгодонска Ростовской области поехала на своей машине провожать подругу в аэропорт Волгограда. На 124 километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск девушки попали в дорожную аварию, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оказалось, что у проезжавшей мимо фуры соскочили с задней оси два колеса из-за отрыва крепежных болтов, что привело к масштабной аварии. У машины потерпевшей было разбито лобовое стекло, смят корпус, а главное — поврежден двигатель. Именно в этот день погода также не была на стороне девушек — помимо сильнейшего стресса, они насквозь вымокли и переохладились.

Работавшие на месте аварии сотрудники ДПС Олег Бауер и Александр Юдин в буквальном смысле спасли уже было отчаявшихся дам. Девушек напоили горячим чаем и дали согреться в оперативной машине.

Затем сотрудники МВД поймали попутный автомобиль и отправили подругу ростовчанки в аэропорт. Хозяйку пострадавшего авто на эвакуаторе отправили обратно в Волгодонск. Добравшись до дома, благодарная девушка в онлайн-обращении выразила искреннюю признательность автоинспекторам за оказанную помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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