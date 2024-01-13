В регионах России создают штабы по борьбе с экстремизмом

Главы трех российских регионов подписали указы о создании штабов по борьбе с экстремизмом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Ведомости. Страна», новые структуры появятся в Бурятии, Орле и Воронеже.

— Указы подписаны 29 декабря 2023 года. Во всех трех регионах штабы возглавляют губернаторы. В состав штабов входят представители регионального правительства, среди которых присутствуют руководители управлений внутренней политики субъекта, а также силовых структур, — цитирует «Высота 102» федеральное издание.

По замыслу, штабы должны решать задачи по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. Политологи связывают возникновение подобных объединений с возможными атаками по внутреннему контуру страны. После беспорядков в Дагестане вполне вероятно, что власти решили выработать дополнительные механизмы по купированию подобных угроз в будущем.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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