Федеральные новости

В регионах России создают штабы по борьбе с экстремизмом

Федеральные новости 13.01.2024 15:15
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13.01.2024 15:15


Главы трех российских регионов подписали указы о создании штабов по борьбе с экстремизмом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Ведомости. Страна», новые структуры появятся в Бурятии, Орле и Воронеже. 

— Указы подписаны 29 декабря 2023 года. Во всех трех регионах штабы возглавляют губернаторы. В состав штабов входят представители регионального правительства, среди которых присутствуют руководители управлений внутренней политики субъекта, а также силовых структур, — цитирует «Высота 102» федеральное издание. 

По замыслу, штабы должны решать задачи по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. Политологи связывают возникновение подобных объединений с возможными атаками по внутреннему контуру страны. После беспорядков в Дагестане вполне вероятно, что власти решили выработать дополнительные механизмы по купированию подобных угроз в будущем.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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