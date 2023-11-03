Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцах





В Волгограде сотрудники полиции до 10 ноября планируют ряд встреч с жителями, главными темами для обсуждения на которых станут пресечение экстремистской деятельности и недопущение нетерпимости по национальному признаку.

По информации УМВД России по Волгограду, 1 ноября в Волгограде стартовала акация под названием «Нет ненависти и вражде». Отдельно полицейские планируют проговорить с волгоградцами вопросы формирования межнациональной и межконфессиональной напряженности, нетерпимости к радикальной идеологии.

Одна из таких встреч сегодня, 3 ноября, прошла в лицее №6 Волгограда. ;Об ответственности за нарушения уголовного и административного законодательства в сфере экстремизма и терроризма, а также о принципах защиты граждан от противоправных посягательств ученикам 8-9 классов рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции №5 УМВД России по Волгограде младший лейтенант полиции Богдана Емец.

Отдельно кадетам напомнили о правилах безопасного поведения в социальных сетях и ответственности за распространение информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства.