Общество

Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцах

Общество 03.11.2023 17:11
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03.11.2023 17:11


В Волгограде сотрудники полиции  до 10 ноября планируют ряд встреч с жителями, главными темами для обсуждения на которых станут пресечение экстремистской деятельности и недопущение нетерпимости по национальному признаку. 

По информации УМВД России по Волгограду, 1 ноября в Волгограде стартовала акация под названием «Нет ненависти и вражде». Отдельно полицейские планируют проговорить с волгоградцами вопросы формирования межнациональной и межконфессиональной напряженности, нетерпимости к радикальной идеологии.

Одна из таких встреч сегодня, 3 ноября, прошла в лицее №6 Волгограда. ;Об ответственности за нарушения уголовного и административного законодательства в сфере экстремизма и терроризма, а также о принципах защиты граждан от противоправных посягательств ученикам 8-9 классов рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции №5 УМВД России по Волгограде младший лейтенант полиции Богдана Емец.

Отдельно кадетам напомнили о правилах безопасного поведения в социальных сетях и ответственности за распространение информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства.

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