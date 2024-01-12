Под Волгоградом легковушка слетела с трассы после лобового ДТП, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 903 км ФАД Р-22 «Каспий» столкнулись Kia Rio и Kia Soul.

По предварительным данным, 34-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Kia Soul под управлением 24-летней водителя.

В результате ДТП оба водителя и 50-летняя пассажирка автомобиля Kia Soul доставлены в больницу.

По данным ГБУЗ «КССМП», пострадавшие в ДТП мужчина 1989 г.р. и женщина 1973-го доставлены в приемное отделение ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ». Тяжелые травмы получила 21-летняя девушка, которую эвакуировали в больницу №25 Волгограда.

На место происшествия выезжали бригады скорой помощи Иловлинского трассового медпункта и Иловлинской ЦРБ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области