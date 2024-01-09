В Волгограде из-за снегопада цены на такси взлетели в два раза

Жители Волгограда массово жалуются на агрегаторов такси, которые взвинтили цены из-за снегопада. Город-герой сковали девятибалльные пробки после обильных ночных осадков.

— Цены на такси взлетели в два раза. Доехать из поселка Ангарского до улицы Мира стоит больше 400 рублей, — заявляют читатели V102.RU.

Напомним, по данным сервиса «Яндекс Карты», к 8 утра в Волгограде наиболее напряженная дорожная обстановка сложилась на улице Неждановой в Ворошиловском районе, на улице Ангарской в Дзержинском, на Второй Продольной в районе улиц Череповецкой и Ростовской.

Серьезные заторы отмечаются в Советском районе на улице 64-й Армии — там, по согласно информации онлайн-сервиса, случились две аварии. ДТП также отмечаются на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе и на улице Исторической в Дзержинском.

Тем временем в мэрии Волгограда сообщают о том, что общественный транспорт работает штатно, а уборка снега велась всю прошедшую ночь.

Фото: ИА «Высота 102»