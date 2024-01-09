Чиновники всю ночь боролись со снегом в Волгограде

Главы районных администраций в Волгограде доложили руководству города о беспрерывной уборке городских территорий от снега на протяжении прошедшей ночи. Чиновники для мэрии вели репортажи с погрузившихся в сугробы вверенных территорий.





– Работы велись всю ночь и продолжаются в настоящее время на территории общественных пространств и улично-дорожной сети во всех районах города, – сообщили утром 9 января в администрации Волгограда. – Задействованы все средства малой механизации, приобретенные в 2023 году для коммунальных служб каждого района города. Управляющими компаниями организована работа по уборке последствий снегопада на дворовых территориях.





Тем не менее, сообщают корреспонденты ИА "Высота 102", до второстепенных дорог в районах Волгограда к утру 9 января не добрались ни дворники, ни снегоуборочные машины – волгоградцы в первый рабочий день нового года отправляются, преодолевая сугробы пешком и на личном транспорте.