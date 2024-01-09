Общество

Волгоград сковали 9-балльные пробки из-за сугробов на дорогах

Общество 09.01.2024 08:23
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09.01.2024 08:23


В Волгограде утром 9 января из-за обильного снегопада, обрушившегося на областной центр накануне вечером, образовались 9-балльные пробки. Администрация Волгограда призвала водителей не оставлять личный транспорт на обочинах дорог в период работы коммунальной техники.

По данным сервиса "Яндекс Карты", к 8 утра наиболее сложная обстановка сложилась на дорогах по ул. Неждановой в Ворошиловском районе Волгограда, на ул. Ангарской в Дзержинском районе, на Второй Продольной в районе ул. Череповецкой и Ростовской. Серьезные заторы отмечаются в Советском районе на ул. 64-й Армии – там, по данным онлайн-сервиса произошли два ДТП. Аварии также отмечаются на ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе и ну ул. Исторической в Дзержинском. 

Администрация Волгограда одновременно сообщает о том, что общественный транспорт работает в штатном режиме. Автолюбителей просят не оставлять личный транспорт на обочинах дорог и не создавать помех для работы снегоуборочной техники. 

Ранее в мэрии сообщали, что уборка снега велась в Волгограде всю прошедшую ночь. 


Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости соблюдать предельную осторожность в связи со сложными погодными условиями.

– Водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, воздержаться от совершения маневров, связанных с выездом на полосу движения, предназначенную для встречного автотранспорта. По возможности начинающим водителям следует воздержаться от поездок в вечерние и утренние часы. Водителям, не оборудовавшим свои транспортные средства зимней резиной, выезжать на дороги крайне не рекомендуется, – напоминают инспекторы. 

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