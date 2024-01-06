В Волгограде госпитализировали пассажирку с самолета из Москвы

Фото ГБУЗ "КССМП"
Происшествия 06.01.2024 15:43
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06.01.2024 15:43
Фото ГБУЗ "КССМП"
Пожилой женщине стало плохо во время полета в самолете Москва-Волгоград. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», вызов поступил в аэропорт Волгограда, куда срочно выехала бригада скорой помощи.
После приземления самолета 75-летняя пассажирка была госпитализирована реанимационной бригадой в больницу №25 Волгограда.
Ранее, напомним, сообщалось об ограничениях в работе аэропорта Волгограда из-за ледяного дождя. Три самолета вместо Волгограда вынуждены были приземлиться в Самаре и Саратове. Однако сегодня утром работа воздушной гавани города-героя возобновилась в штатном режиме.
Фото ГБУЗ "КССМП"
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