Общество

Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принял три самолета из Москвы

Общество 06.01.2024 08:57
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06.01.2024 08:57


Один из авиарейсов, следовавших накануне из Москвы в Волгоград, совершил посадку в аэропорту Курумоч из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру, посадку совершил борт № SU-1186 в 22-11 ч.
На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались. Вылет по маршруту планируется 6 января  в 10:00 ч., уточнили в прокуратуре.
Между тем, по данным электронного табло аэропорта Гумрак, в настоящее время задерживаются три самолета из Москвы.
Напомним, сегодня в Волгограде наблюдается сильный гололед и опасные изморозевые явления.
В пресс-службе аэропорта V102.RU пояснили, что накануне из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.
- Рейсы авиакомпаний Сибирь 2143 и Победа 6969 были направлены в аэропорт Саратова, рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1186 - в аэропорт Самары. На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, сотрудники и техника аэропорта по максимуму задействованы для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии, а аэропорт готов к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов, - прокомментировали в пресс-службе.
Здесь также добавили, что в ближайшее время ожидается прибытие всех задержанных судов.

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