Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принял три самолета из Москвы





Один из авиарейсов, следовавших накануне из Москвы в Волгоград, совершил посадку в аэропорту Курумоч из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру, посадку совершил борт № SU-1186 в 22-11 ч. Один из авиарейсов, следовавших накануне из Москвы в Волгоград, совершил посадку в аэропорту Курумоч из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру, посадку совершил борт № SU-1186 в 22-11 ч.

В пресс-службе аэропорта V102.RU пояснили, что накануне из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.



- Рейсы авиакомпаний Сибирь 2143 и Победа 6969 были направлены в аэропорт Саратова, рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1186 - в аэропорт Самары. На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, сотрудники и техника аэропорта по максимуму задействованы для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии, а аэропорт готов к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов, - прокомментировали в пресс-службе.

- Рейсы авиакомпаний Сибирь 2143 и Победа 6969 были направлены в аэропорт Саратова, рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1186 - в аэропорт Самары. На данный момент коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, сотрудники и техника аэропорта по максимуму задействованы для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии, а аэропорт готов к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов, - прокомментировали в пресс-службе.

Здесь также добавили, что в ближайшее время ожидается прибытие всех задержанных судов.

Здесь также добавили, что в ближайшее время ожидается прибытие всех задержанных судов.

На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались. Вылет по маршруту планируется 6 января в 10:00 ч., уточнили в прокуратуре.Между тем, по данным электронного табло аэропорта Гумрак, в настоящее время задерживаются три самолета из Москвы.Напомним, сегодня в Волгограде наблюдается сильный гололед и опасные изморозевые явления.