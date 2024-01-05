Экономика

«Космические» яйца и не только: что шокировало волгоградцев в 2023 году

Экономика 05.01.2024 17:17
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05.01.2024 17:17


Инфляция, рост цен на продовольственные товары, бензин и жилье – таким запомнился жителям Волгоградской области 2023 год. Ценовые волны накрывали ошарашенных волгоградцев на протяжении всего года. Вспоминаем, какое подорожание шокировало больше всего.

Не простые, а золотые


Цены на яйца в 2023 году побили все рекорды. Они росли каждую неделю на 7-8%. В декабре был зафиксирован рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца от 45% до 100% в сравнении с октябрем. Правительство вынуждено было организовать срочные закупки этого продукта питания за рубежом. А производители яиц оказались в центре внимания контролирующих органов.

Так, Волгоградское УФАС выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Курица тоже птица


В Волгоградской области стремительно дорожали и охлажденные куры. В целом по России этот вид мясопродуктов вырос в цене больше всех. В ноябре в Волгоградской области за килограмм курятины просили уже больше 200 рублей. Куриное филе и вовсе стало стоить 300-400 рублей за килограмм. Специалисты объясняли рост цен на курицу высокой импортозависимостью, а также вспышками птичьего гриппа на птицефабриках в ряде российских регионов.

А что с бензином?


Волгоградская область отметилась и рекордным подорожанием всех видов топлива. С лета цены на заправках менялись почти каждый день – в цене рос бензин и дизель. Такая ситуация наблюдалась во всех российских регионах. В результате в Госдуме предложили правительству компенсировать аграриям затраты на дорогое топливо. 

В конце 2023 года цены на ГСМ в Волгоградской области снова начали расти. Заметно подорожало топливо в декабре. По данным Росстата, АИ-92 стоил уже 50,86 рубля за литр, АИ-95 – 56,59 рубля, АИ-98 –66,38 рубля, а дизтопливо - в среднем 61,62 рубля за литр.

Тепличное бьет по карману


Огурцы и помидоры в Волгоградской области повышались в цене регулярно на протяжении всего года. Уже в феврале-марте цены на эти два вида овощей устроили настоящие гонки, в итоге помидоры по стоимости вырвались вперед, но ненадолго. Из овощей в 2023 году также дорожала капуста, морковь и лук. Что касается импортных бананов, то к концу года они окончательно закрепились в районе 120-130 рублей за килограмм.

Инфляция пошла в рост


Годовая инфляция в Волгоградской области в ноябре 2023 года ускорилась до 7,15%, тогда как в октябре этот показатель был на уровне 6,58%. По данным волгоградского отделения Банка РФ, это связано с увеличением издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг, а также повышением тарифов на проезд в поездах. Тем не менее, как отмечается, инфляция в Волгоградской области ниже уровня по Южному федеральному округу (7,72%) и по России в целом (7,48%).

Дорогое жилье


Еще одно значительное подорожание произошло в сфере жилищного строительства. Так, с начала 2023 года квадратный метр в новостройках Волгограда вырос в цене на 44%. В ноябре его стоимость достигла 115 тысяч рублей. 

В среднем по России цена квадратного метра в новостройках повысилась с начала года на 7% (относительно января 2023 года). К концу года рост цен замедлился — с октября стоимость поднялась в среднем на 2%. Самый стремительный рост наблюдался в Астрахани (на 14%) и в Волгограде – на 10%.

На вторичном рынке жилья также произошло повышение цен. Квартиры низкого качества на вторичном рынке продавались в начале года, исходя из стоимости квадратного метра в 51,8 тысячи рублей, а к осени ценник увеличился уже до 54,8 тысячи рублей.


Отметим, что в 2023 году цены в большей или меньшей степени поднялись почти на все продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. Волгоградцы замечают, что в их кошельках после обычного похода в магазин и оплаты по коммунальным счетам денег остается все меньше и меньше. 

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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