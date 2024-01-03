На севере Волгограда у остановки загорелась иномарка: видео

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 3 января, загорелась легковушка. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел недалеко от остановки «Гостиница Старт» на Спартановке.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что у автомобиля загорелся моторный отсек. Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания установит экспертиза.

Напомним, что к зданию Главпочтамта в Волгограде стянули экстренные службы. Первыми о скоплении техники экстренных служб сообщили постояльцы гостиницы «Интурист».

Видео: читатели ИА «Высота 102»