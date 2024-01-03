К зданию Главпочтамта в Волгограде стянули экстренные службы

В центре Волгограда напротив здания Главпочтамта по улице Мира, 9 замечены машины скорой помощи, полиции, МЧС и газовой службы. Первыми забили тревогу постояльцы гостиницы «Интурист», сообщает V102.RU.

— Все собрались: пожарные, машина аварийной службы газа и скорая. У дверей, ведущих в Главпочтамт, стоят в ожидании люди. То ли учения, то ли минирование очередное, — рассказали информагентству очевидцы.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» ограничились кратким: «Ложный вызов».





Напомним, что почти перед Новым годом на видео попали машины экстренных служб у автобуса № 8 недалеко от ж/д вокзала Волгограда.

Скриншоты: видео Романа Пронина / vk.com