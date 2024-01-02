Расследования

Руководитель УФСИН по Волгоградской области отмечает 46-летие

Расследования 02.01.2024 10:14
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02.01.2024 10:14


Волгоградская организация «Динамо» и личный состав УФСИН по Волгоградской области поздравляют руководителя регионального управления федеральной службы исполнения наказаний Александра Просвернина с днём рождения, передает V102.RU.
- От души желаем Александру Александровичу плодотворной работы, отменного здоровья и согревающего теплом, семейного очага! – говорится в поздравлении.
Александр Просвернин родился 2 января 1978 года в г. Железноводске Ставропольского края. На службу в органы уголовно-исполнительной системы поступил в ноябре 2000 года. Проходил службу на различных должностях в УФСИН России по Краснодарскому краю. С ноября 2015 года замещал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю. С 2017 по 2019 год возглавлял УФСИН России по Республике Адыгея.
3 июля 2019 года Указом Президента Российской Федерации №310 был назначен на должность начальника УФСИН России по Волгоградской области.
Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», рядом ведомственных наград.
Фото УФСИН по Волгоградской области

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