Общество

Паспортные столы и МРЭО изменили режим работы в Волгограде

Общество 30.12.2023 14:37
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30.12.2023 14:37


Жителей Волгоградской области, решивших поменять паспорт или права, предупредили об изменениях в работе соответствующих служб в период новогодних праздников, сообщает V102.RU.

— Оказание госуслуг по вопросам регистрации ТС и выдачи водительских удостоверений в период новогодних каникул будет осуществляться 3, 4 и 5 января 2024 года, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Время работы с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Уточняется, что получить услугу и оплатить госпошлину  можно при помощи зарегистрированного аккаунта на сервисе «Госуслуги». Достаточно выбрать нужную дату.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Волгоградской области готово принимать заявителей 3, 4 и 5 января 2024 года с 09.00 до 13.00.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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