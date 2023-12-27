Опубликован график работы троллейбусов и трамваев в Волгограде в новогоднюю ночь





Администрация Волгограда опубликовала график работы трамвайных и троллейбусных маршрутов в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Троллейбусы

– маршруты № 8а, 9 и 15а будут курсировать с интервалом 20-25 минут с вечера 31 декабря. Последний трамвай проследует через центр Волгограда в новогоднюю ночь около 01.30.

– маршрут №9 после полуночи продлят от «Детского центра» не до остановки «Ул. Грамши».

Трамваи

– последний рейс маршрута №1 отправится от конечной «Детский центр» в сторону Ворошиловского района 31 декабря в 23.00.

– маршруты №10 и №4 будут курсировать до часа ночи,

– маршрут №2 отправится от «Детского центра» на Ангарский 1 января в 01.30,

– отправка последнего рейса в новогоднюю ночь маршрута №11 от остановки «Судоверфь» запланирована на 01.22,

– скоростной трамвай отправится от «Ельшанки» в депо в 23.00 31 декабря.