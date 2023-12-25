Медицинские учреждения Волгоградской области уже с 29 декабря перейдут на особый режим работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками, сообщили V102.RU в облздраве.

До 9 января поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов каждый день с 8-00 до 17-00. В районах области — с 8-00 до 15-00. В это время можно выписать льготные рецепты и открыть больничные листы.

В часы работы медучреждений будут открыты кабинеты неотложной помощи и отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями.

Справочные-центры поликлиник, а также региональная «Служба 122» доступны ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00.

Травмпункты и станции скорой медицинской помощи региона в праздники будут работать круглосуточно.

В центрах амбулаторной онкологической помощи специалисты будут дежурить в одну смену.

Детские поликлиники также будут работать ежедневно — графики размещают на сайтах медицинских организаций. Особое внимание в праздничные дни уделяют детям первого года жизни, инвалидам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, а также маломобильным пациентам, больным ОРВИ и гриппом.

4 и 5 января в Волгоградском областном центре крови будет организован прием доноров. Компоненты крови медучреждениям региона будут выдавать в ежедневном режиме.

По отдельному графику организуют работу стоматологических служб для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи — с подробной информацией можно ознакомиться на сайте облздрава.

- В стационарах Волгоградской области на период праздников создан необходимый запас лекарственных средств, в соответствии с потребностью будет обеспечен необходимый объем лабораторных исследований, - отметили в комитете здравоохранения региона.