Политика

Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром Путиным

Политика 27.12.2023 18:36
0
27.12.2023 18:36


Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 декабря, принимает участие в заседании Государственного Совета, который в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проводит Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», основной вопрос сегодняшней повестки – укрепление престижа педагогов и наставников. 

Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин поздравил присутствующих с наступающим новым годом. И самые теплые слова глава государства адресовал учителям – тем, «кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России». 

 Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой. Они, учителя, этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми, – отдельно подчеркнул Владимир Путин. 

Далее президент России перешел к проблемным вопросам. И первой он выделил необходимость улучшения условий труда педагогов. 

– Нужно внимательно смотреть, как реализуются на местах все предпринимаемые и намечаемые нами меры. Вместе с учителями, родительским сообществом искать действенные решения существующих проблем. Речь опять о том, чтобы снять с учителей непрофильную нагрузку, чётко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов, – подчеркнул Путин. 


После этого Владимир Путин перешел к самому важному для самих учителей – уровню заработной платы. Он признал, что в регионах  вознаграждение за труд педагогов незаслуженно низкий. Обращаясь к представителям правительства, президент поручил проработать варианты решения данной проблемы: 

– Важнейший вопрос – это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла заметную роль в повышении статуса учительского труда. Вместе с тем, нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все  это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна – доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит, и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования, как я уже сказал, а сам регион лишается кадрового, профессионального ресурса. И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии. Я прошу Правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. 

Отдельный блок вступительной речи Путина был посвящен наставничеству. Президент России неоднократно подчеркнул особую роль наставников не только в  формировании гражданского общества, но и в достижении экономических показателей. 

– Наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям. Об этом, здесь коллеги из регионов знают, говорят по всей стране все наши структуры. Для каждого человека опытный наставник – это возможность повышать свои компетенции, решать более сложные задачи, а значит, претендовать на более высокую оплату труда. В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей.

В настоящее время заседание Госсовета продолжается.   

Напомним, что в Волгоградской области система наставничества поддерживается не только в образовании, но и в промышленности, АПК, социальной сфере, здравоохранении, в дорожно-транспортном комплексе. В ходе федерального проекта «Профессионалитет» создано четыре кластера по направлениям «Металлургия», «Химическая промышленность», «Сельское хозяйство», «Транспорт и дорожное хозяйство». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
26.12.2023 15:31
Политика 26.12.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Политика
23.12.2023 06:58
Политика 23.12.2023 06:58
Комментарии

0
Далее
Политика
16.12.2023 18:23
Политика 16.12.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 16:33
Политика 15.12.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2023 15:38
Политика 15.12.2023 15:38
Комментарии

0
Далее
Политика
14.12.2023 12:35
Политика 14.12.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 11:37
Политика 14.12.2023 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Политика
14.12.2023 09:05
Политика 14.12.2023 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Политика
11.12.2023 19:45
Политика 11.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее
Политика
11.12.2023 11:56
Политика 11.12.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Политика
07.12.2023 18:35
Политика 07.12.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Политика
07.12.2023 16:48
Политика 07.12.2023 16:48
Комментарии

0
Далее
Политика
05.12.2023 16:32
Политика 05.12.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Политика
30.11.2023 12:11
Политика 30.11.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Политика
15.11.2023 18:06
Политика 15.11.2023 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:37
Огни предновогоднего города: вечерний Волгоград в ожидании праздникаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Кабинеты чиновников Котовского района остались без теплаСмотреть фотографии
19:40
1400 волгоградских школьников обучат на пилотов и сборщиков БПЛАСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонииСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде легкоатлетический манеж ВГАФК ввели в эксплуатациюСмотреть фотографии
18:36
Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
17:51
В самый западный город Волгоградской области вернут два маршрутаСмотреть фотографии
17:09
Задержан подозреваемый в вандализме на ж/д станции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом слесаря обвиняют в гибели подростка в ванной от угарного газаСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде под окнами дома нашли мертвой 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
15:56
Опубликован график работы троллейбусов и трамваев в Волгограде в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
15:50
Волгоградские родители высказали свое «горячее» мнение о школьном питанииСмотреть фотографии
15:34
Волгоградцев призывают разоружиться перед праздникамиСмотреть фотографии
15:22
Казачий корпус им. генерала Трошева отремонтируют за 57 млн в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:06
«Может, ее волк покусал?»: под Волгоградом бешенством заразилась домашняя собакаСмотреть фотографии
14:36
«Ротор» завершил первый сбор в КрымскеСмотреть фотографии
14:08
В Волжском автомобилист расплатится за моральный вред своей иномаркойСмотреть фотографии
13:21
Судьбу краснодарского экс-судьи Геннадия Байрака решили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
Аптеки «Волгофарм» стали открываться в Волгограде после технического сбояСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области разбили памятную доску о депортации калмыковСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде после реконструкции открылся легендарный динамовский залСмотреть фотографии
12:00
В «Царицынской опере» прошла губернаторская елка для одаренных детейСмотреть фотографии
11:21
Вину не признает: директору УК «Жемчужина» в Волгограде грозит два года колонииСмотреть фотографии
11:06
Отстреливался до последнего. В Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:24
Сильнейшие спортсмены боролись за миллион от Садов ПридоньяСмотреть фотографии
10:22
Волгоградца спустя девять лет осудили за спрятанные в банке патроныСмотреть фотографии
10:20
На юге Волгограда в ДТП с бензовозом пострадал один человекСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде осудили продавца за проданную полицейскому бутылку спиртногоСмотреть фотографии
09:57
«Ему жал руку Папа Римский»: в Урюпинске простились с основателем казачьего ансамбля «Хопер» Виталием БорцовымСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде заработала одна аптека «Волгофарм» после массового закрытияСмотреть фотографии
 