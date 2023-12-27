Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром Путиным

Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 декабря, принимает участие в заседании Государственного Совета, который в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проводит Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», основной вопрос сегодняшней повестки – укрепление престижа педагогов и наставников.

Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин поздравил присутствующих с наступающим новым годом. И самые теплые слова глава государства адресовал учителям – тем, «кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России».

– Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой. Они, учителя, этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми, – отдельно подчеркнул Владимир Путин.

Далее президент России перешел к проблемным вопросам. И первой он выделил необходимость улучшения условий труда педагогов.

– Нужно внимательно смотреть, как реализуются на местах все предпринимаемые и намечаемые нами меры. Вместе с учителями, родительским сообществом искать действенные решения существующих проблем. Речь опять о том, чтобы снять с учителей непрофильную нагрузку, чётко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов, – подчеркнул Путин.





После этого Владимир Путин перешел к самому важному для самих учителей – уровню заработной платы. Он признал, что в регионах вознаграждение за труд педагогов незаслуженно низкий. Обращаясь к представителям правительства, президент поручил проработать варианты решения данной проблемы:

– Важнейший вопрос – это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла заметную роль в повышении статуса учительского труда. Вместе с тем, нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам, иначе между регионами накапливается разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна – доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит, и зарплата учителя отстает. От этого теряется качество образования, как я уже сказал, а сам регион лишается кадрового, профессионального ресурса. И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии. Я прошу Правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя.

Отдельный блок вступительной речи Путина был посвящен наставничеству. Президент России неоднократно подчеркнул особую роль наставников не только в формировании гражданского общества, но и в достижении экономических показателей.

– Наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям. Об этом, здесь коллеги из регионов знают, говорят по всей стране все наши структуры. Для каждого человека опытный наставник – это возможность повышать свои компетенции, решать более сложные задачи, а значит, претендовать на более высокую оплату труда. В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей.

В настоящее время заседание Госсовета продолжается.



Напомним, что в Волгоградской области система наставничества поддерживается не только в образовании, но и в промышленности, АПК, социальной сфере, здравоохранении, в дорожно-транспортном комплексе. В ходе федерального проекта «Профессионалитет» создано четыре кластера по направлениям «Металлургия», «Химическая промышленность», «Сельское хозяйство», «Транспорт и дорожное хозяйство».