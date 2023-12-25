Пять месяцев после «мусорного переворота»: в Волгограде новый регоператор подвел итоги 2023 года

Экономика 25.12.2023 15:20
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25.12.2023 15:20
Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр», которому пять месяцев назад пришлось начинать свою работу в заваленной мусором Волгоградской области, подвел итоги проделанной работы и поделился с журналистами планами на 2024 год, сообщает V102.RU.
– Мы начали работать с 1 августа текущего года, – напомнил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. – Когда мы заходили в Волгоградскую область здесь было более 1250 свалочных очагов – это 14 тысяч отходов, которые мы вывезли.
Такое «наследство» новой компании оставил «Ситиматик - Волгоград», которого изгнали из региона из-за некудышного исполнения обязательств регионального оператора по вывозу ТКО. ООО «ЭкоЦентр» присвоили статус временного регоператора до проведения нового конкурса.
– Не так много нам было дано времени до начала работы. Потребовалось мобилизовать все силы и средства. На тот период город был, мягко говоря, очень сильно захламлен, – вспоминает Рашид Тугушев. – Шли постепенно по всем районам, зачищали все контейнерные площадки, очень большие объемы. Тогда досталось всем, но мы справились с задачей.
Тогда в пик работы мусорные завалы в регионе вывозили порядка 300 единиц специальной техники – около 150 мусоровозов было задействовано в Волгограде и столько же в районах области. Сегодня еще продолжается зачистка площадок временного накопления, но вывоз коммунальных отходов непосредственно из контейнеров во дворах осуществляется в плановом режиме. Мусор направляется на мусоросортировочные комплексы в Волжском, Светлом Яру, Камышине и Урюпинске.
Автопарк компании состоит из современных машин – это МАЗы, Isuzu, КАМАЗы, FAV. Закуплены мусоровозы-«малыши», которые могут маневрировать на узких городских улочках. На этой неделе автопарк регоператора пополнился двумя современными мусоровозами задней загрузки. Поступило и 150 новых контейнеров на случай, если в новогодние праздники придется срочно менять тару. Составлен график дежурств в новогодние и рождественские праздники.
– Мы прекрасно понимаем, что все жители города в эти праздничные дни будут заниматься и хозяйственно-бытовыми вопросами. Мы усиливаем технику. У нас сформирован пул дежурных, которые будут работать, – сообщил Тугушев.
Сотрудники «ЭкоЦентра» в уходящем году провели несколько интересных экологических акций для детей и взрослых. Одна из них – акция по сбору макулатуры «Бумбатл», в результате которой волгоградские школьники только за две недели собрали 6 тонн макулатуры и спасли, таким образом, от вырубки 102 дерева. В компании отмечают, что в 2024 году «Бумбатл» охватит уже не только Волгоград, но и школы в районах области.
Экологическое просвещение, считают в компании, необходимо, чтобы жители знали не только о том, какой мусор и куда складировать, но разбирались в отходах, чтобы обезопасить в первую очередь себя и, конечно, сберечь природу.
О том, какой вред наносит экологии полиэтиленовые пакеты и пластиковые упаковки, журналисты могли сами убедиться на итоговой пресс-конференции.
Сотрудники «ЭкоЦентра» предложили посмотреть под микроскопом состав воды, который получается после заваривания пустого чайного пакетика. Он оставляет после себя микропластик, который накапливается в нашем организме. Сравнить картинку можно было с каплей чистой воды, где ничего подобного уже не наблюдалось.
В 2024 году, по словам Тугушева, региональный оператор ставит перед собой задачи по улучшению качества работы, а также максимальной открытости и доступности. Для этого уже проделана большая работа – обратная связь с жителями осуществляется через телеграм-канал «ЭкоЦентра» и по телефону 8 (8442) 230-230. Сотрудники call-центра принимают звонки ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00.
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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