В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»





В Волгограде задержаны трое подозреваемых в попытке сбыта сильнодействующих наркотиков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летнего, 29-летнего и 46-летнего мужчин застукали с поличным – в момент изготовления тайников в Дзержинском районе. В Волгограде задержаны трое подозреваемых в попытке сбыта сильнодействующих наркотиков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летнего, 29-летнего и 46-летнего мужчин застукали с поличным – в момент изготовления тайников в Дзержинском районе.

У закладчиков обнаружили 18 свертков с синтетическим наркотиком – мефедрон. В дальнейшем в ходе обыска в квартире одного из задержанных были изъяты еще более 40 свертков с наркотиком, приготовленных для дальнейшего сбыта.В настоящее время фигуранты привлечены к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находятся под административным арестом, по истечении 10 суток им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наркосбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы.