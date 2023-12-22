Экономика

Владимир Русаев назначен единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Волгоградской области

Экономика 22.12.2023 12:44
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22.12.2023 12:44


Владимир Русаев назначен единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Волгоградской области и будет отвечать за интеграцию двух региональных подразделений банков и их развитие под единым брендом ВТБ – рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, увеличение клиентской базы и сети отделений.  
Русаев окончил Волгоградский государственный университет по специальности «Менеджмент», кандидат экономических наук. Работает в банковской сфере 27 лет. С 2011 года возглавляет региональное подразделение банка ВТБ в Волгоградской области. 
– Волгоградская область – перспективный регион с точки зрения инвестиционной привлекательности. Реализация плана интеграции двух банков, объединение их возможностей и экспертизы даст новый импульс для развития территории. Единая команда продолжит курс на усиление всесторонней поддержки бизнеса и населения, в том числе с использованием инструментов государственных программ. Многолетний управленческий опыт в банковской сфере позволит Владимиру Русаеву решить задачи по укреплению позиций банка в финансовом секторе региона и эффективно провести объедение с максимальным комфортом для клиентов, – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

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