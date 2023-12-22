Экономика 22.12.2023 12:44
0
22.12.2023 12:44
Владимир Русаев назначен единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Волгоградской области и будет отвечать за интеграцию двух региональных подразделений банков и их развитие под единым брендом ВТБ – рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, увеличение клиентской базы и сети отделений.
Русаев окончил Волгоградский государственный университет по специальности «Менеджмент», кандидат экономических наук. Работает в банковской сфере 27 лет. С 2011 года возглавляет региональное подразделение банка ВТБ в Волгоградской области.
– Волгоградская область – перспективный регион с точки зрения инвестиционной привлекательности. Реализация плана интеграции двух банков, объединение их возможностей и экспертизы даст новый импульс для развития территории. Единая команда продолжит курс на усиление всесторонней поддержки бизнеса и населения, в том числе с использованием инструментов государственных программ. Многолетний управленческий опыт в банковской сфере позволит Владимиру Русаеву решить задачи по укреплению позиций банка в финансовом секторе региона и эффективно провести объедение с максимальным комфортом для клиентов, – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.
Минсельхоз России наградил поставщиков удобрений22.12.2023 08:04
Экономика 22.12.2023 08:04
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублей22.12.2023 06:45
Экономика 22.12.2023 06:45
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работе21.12.2023 16:14
Экономика 21.12.2023 16:14
Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте21.12.2023 12:50
Экономика 21.12.2023 12:50
«Открытие Авто»: в ноябре на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено 330 млрд рублей21.12.2023 12:17
Экономика 21.12.2023 12:17
Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифр21.12.2023 10:30
Экономика 21.12.2023 10:30
Год рождения 1957: Волгоградский НПЗ отмечает очередную годовщину21.12.2023 09:00
Экономика 21.12.2023 09:00
Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройки21.12.2023 08:45
Экономика 21.12.2023 08:45
Цены на бензин и дизтопливо снова взлетели в Волгоградской области21.12.2023 08:30
Экономика 21.12.2023 08:30
Волгоградские электрички подорожают с 1 января 2024 года20.12.2023 16:48
Экономика 20.12.2023 16:48
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»20.12.2023 12:02
Экономика 20.12.2023 12:02
«Рабочих давай!»: дефицит кадров в Волгоградской области за год вырос на 45%19.12.2023 15:20
Экономика 19.12.2023 15:20
«Открытие Авто»: в России вновь растёт доля седанов19.12.2023 12:21
Экономика 19.12.2023 12:21
«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2» с выгодой до 25% при страховании жилья19.12.2023 11:46
Экономика 19.12.2023 11:46
ПСБ рассказал, как экономить и зарабатывать с помощью современных банковских продуктов19.12.2023 09:48
Экономика 19.12.2023 09:48