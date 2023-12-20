Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

Экономика 20.12.2023 12:02
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20.12.2023 12:02
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на большинстве действующих сроков размещения средств.
• Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 12,97 – 16,51%* годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.
• Доходность по вкладам вида «Комфорт» – 11,10 – 13,35% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн рублей, Premium и Private – 2 млн рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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