Общество

Главы комитетов обладмина уехали в Алексеевский район после прямой линии с Путиным

Общество 15.12.2023 16:07
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15.12.2023 16:07


В Алексеевском районе Волгоградской области сегодня, 15 декабря, работает делегация чиновников от региона, которую направил в хутор Серебрянский губернатор Андрей Бочаров. Поводом для такой поездки, напомним, послужили два вопроса, заданные местным фермером президенту Путину.  

Напомним, что в ходе большого разговора главы государства с россиянами, который состоялся накануне в Москве, руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Панин из хутора Серебрянского обратился к президенту с просьбой о мерах поддержки и возведении новой дороги. 

Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 15 декабря, областные чиновники уже в 9 утра находились на месте по поручению главы региона. Начало встречи состоялось в администрации района. В ней принимали участие председатель облкомтранса Анатолий Васильев и глава комитета по сельскому хозяйству Марина Морозова.  

По словам Морозовой, до сих пор фермер, направивший свой вопрос в ходе прямой линии президенту, не обращался за поддержкой в профильные ведомства. Однако она все же напомнила ему о такой возможности. 

Существует ряд мер государственной поддержки именно в сельскохозяйственной отрасли – в регионе предоставляются субсидии, грантовая поддержка почти по 40 направлениям господдержки. Из них для поддержания животноводства – по двенадцати направлениям господдержки, – сообщила Марина Морозова Дмитрию Панину. – Более того, для строительства молочных ферм и приобретения технологического оборудования у нас в бюджете есть средства на областную поддержку, не предполагающую софинансирование из федерального бюджета.   


Затем участники выехали непосредственно в хутор Серебрянский для ознакомления с ситуацией. Глава облкомтранса Васильев осмотрел дорогу, из-за состояния которой хозяйство испытывает трудности с транспортировкой молока. 

Посетив фермерское хозяйство, а также осмотрев участок дороги, участники совещания приняли решение выработать порядок действий для оказания содействия в развитии фермерского хозяйства и обеспечения дорожного сообщения с районным центром, —  сообщили ИА «Высота 102» в обладмине. 

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