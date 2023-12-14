Волгоградских чиновников отправят к фермеру после обращения к Путину

В Алексеевский район Волгоградской области направят делегацию из чиновников после обращения на прямую линию президента Путина фермера, попросившего новую дорогу, сообщает V102.RU.

— По результатам прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым даны поручения профильным органам исполнительной власти региона выехать в Алексеевский район — руководители на месте оценят ситуацию, изложенную в обращении главы одного из аграрных предприятий, — уточнили информагентству в областной администрации.

Напомним, руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Панин из хутора Серебрянского Волгоградской области сегодня, 14 декабря, обратился к президенту с просьбой о мерах поддержки и возведения новой дороги. СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку.

Фото: архив ИА «Высота 102»