Происшествия

Волгоградка на вокзале била, унижала и угрожала сотрудникам полиции

Происшествия 11.12.2023 19:54
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11.12.2023 19:54


В отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело после того как она ударила и обругала представителей полиции на вокзале. Кроме того, женщина в пылу страстей обещала расправиться со стражами правопорядка и, как говорится в материалах уголовного дела, оказалась весьма убедительной. 

По информации Волгоградской транспортной прокуратуры, происшествие в здании железнодорожного вокзала с участием волгоградки  произошло в ноябре этого года. 

В состоянии алкогольного опьянения, отказавшись выполнять законные требования полицейского Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, публично оскорбила представителя власти, используя грубую нецензурную брань, слова и выражения, унижающие честь и достоинство личности, а также указание на принадлежность к правоохранительным органам, – говорится в материалах дела. – Она же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к сотрудникам полиции, применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, причинив им физическую боль.

Но и на этом дама, согласно информации от следователей, не остановилась. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, подозреваемая высказала в адрес сотрудников полиции угрозы применения в отношении них насилия, которые последние восприняли реально, – уточняют в транспортной прокуратуре, добавляя также, что взяли  ход и результаты расследования уголовного дела на контроль. 

По ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейских) волгоградке грозит до пяти лет лишения свободы, по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти) – год исправительных работ. 

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