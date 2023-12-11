Волгоградка на вокзале била, унижала и угрожала сотрудникам полиции





В отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело после того как она ударила и обругала представителей полиции на вокзале. Кроме того, женщина в пылу страстей обещала расправиться со стражами правопорядка и, как говорится в материалах уголовного дела, оказалась весьма убедительной.

По информации Волгоградской транспортной прокуратуры, происшествие в здании железнодорожного вокзала с участием волгоградки произошло в ноябре этого года.

– В состоянии алкогольного опьянения, отказавшись выполнять законные требования полицейского Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, публично оскорбила представителя власти, используя грубую нецензурную брань, слова и выражения, унижающие честь и достоинство личности, а также указание на принадлежность к правоохранительным органам, – говорится в материалах дела. – Она же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к сотрудникам полиции, применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, причинив им физическую боль.

Но и на этом дама, согласно информации от следователей, не остановилась.

– Продолжая реализовывать свой преступный умысел, подозреваемая высказала в адрес сотрудников полиции угрозы применения в отношении них насилия, которые последние восприняли реально, – уточняют в транспортной прокуратуре, добавляя также, что взяли ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

По ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейских) волгоградке грозит до пяти лет лишения свободы, по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти) – год исправительных работ.