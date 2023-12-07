Экономика

Дмитрий Панкратов: Участие в конкурсе «Лидеры России» превращается в вулкан идей

Экономика 07.12.2023 13:20
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07.12.2023 13:20


В конце ноября завершился один из окружных финалов конкурса «Лидеры России» для руководителей нового поколения, который дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав привилегированного сообщества лучших управленцев страны. 
Среди участников конкурса по ЮФО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей наш земляк, сотрудник Волгоградского алюминиевого завода Дмитрий Панкратов поделился бесценном опытом участия к конкурсе.
- Дмитрий, как Вы как решили участвовать в конкурсе?
- В апреле прочитал в новостях о том, что стартовала регистрация на пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ознакомился с условиями участия и решил подать заявку и испытать свои силы.
- А как к этому отнеслись на предприятии?
- У нас на заводе и в целом в компании очень большое внимание уделяется подготовке и развитию персонала. Это и профориентация школьников, и поддержка талантливой молодежи в рамках стипендиальной программы, и собственные кафедры на базе университетов. Кроме того, ориентированные на практику образовательные программы, развитая система стажировок и участие в  различных конкурсах – это понятные и доступные механизмы развития и карьерного роста, как внутри компании, так и за ее пределами, на что неоднократно обращал внимание  основатель компании Олег Дерипаска. 
- Какие этапы и испытания вы прошли, чтобы выйти на очный финал конкурса в ЮФО?
- Первый этап – регистрация. На этом этапе необходимо было заполнить подробную анкету, а также снять видеоинтервью.  Уже на этом этапе я получил персональные рекомендации – что усовершенствовать в своем стиле управления и как.
Второй этап – дистанционный. На этом этапе я проходил тест организации и планирования деятельности, тест на знание русского языка, частью которого было написание диктанта, тест управленческого потенциала. Во многом тесты похожи на оценку лидерского потенциала (PIF), которую мы проходили в нашей компании. Этап длился в течение июня-июля. 
По результатам тестирования был получен подробный отчет с результатами и рекомендациями по дальнейшему развитию. После подтверждения своих результатов на контрольном тестировании мне пришло сообщение, что я прошел на следующий этап – региональный. В целом дистанционный этап прошли около 2% от общего количества участников.
На региональном этапе все участники, прошедшие дистанционный этап, сформировали команды, которым главой региона была поставлена актуальная на данный момент задача. 
В течение 10 дней команды подготовили свое решение и направили его на экспертную оценку в виде презентации. Защита наших проектов производилась очно перед заместителем губернатора Волгоградской области, а также руководителями профильных комитетов. Этап длился в течение августа-сентября.
Четвертый этап – очный финал конкурса в ЮФО. Проходил с 24 по 26 ноября в Ростове-на-Дону, в котором приняли участие более 200 участников ЮФО, а также около 60 участников с вновь присоединенных территорий. Этот этап начался с социальной программы: участники провели мастер-классы «Уроки Лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников города. Далее в течение двух дней мы проходили оценочные испытания. Особенностью этого сезона было то, что оценивались не компетенции, а управленческие роли: организатор, лидер команды, проводник изменений, коммуникатор, реформатор, стратег. 
Также по окончании испытаний для нас была организована встреча с губернатором Ростовской области, которая прошла в формате диалога. Победителями стали 22 человека с ЮФО и 6 человек с новых регионов. Эти участники вышли в суперфинал, который состоится в феврале 2024 года в Москве. Я занял 49 место и считаю этот результат достойным. 
- Что для вас дало участие в этом конкурсе?
- Для меня участие в конкурсе прежде всего очередная оценка своих компетенций, понимание того, где я нахожусь сейчас и какой вектор развития мне необходим. 
Конкурс «Лидеры России» - это прекрасная возможность нетворкинга. Это одно из немногих мероприятий, где сконцентрированы профессионалы из самых разных областей - от госслужбы, до промышленности, медицины, образования. Даже простое общение с такими людьми приносит огромное удовольствие, а совместная работа над кейсами превращается в вулкан идей и нахождение самого лучшего их решения.
- Планируете ли участвовать в конкурсе в следующем году?
- Да, я обязательно буду участвовать в новом сезоне. «Лидеры России» - это не просто конкурс, это сообщество единомышленников, которые продолжают общение в повседневной и профессиональной жизни, помогают друг другу в поиске решений и даже в решении бытовых проблем
Справка. Общее количество участников по РФ – около 160 тысяч человек.
Количество участников по ЮФО – 12,5 тысяч человек


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