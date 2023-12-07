«А как же урожай?»: в Волгоградской области подорожали хлеб и макароны





В Волгоградской области за прошедшую неделю подорожали хлебобулочные изделия, а также мука и макароны. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, хлеб из ржаной муки и смеси пшенично-ржаной подорожал на 0,66% - до 60,13 рублей за килограмм. Также выросла цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – рост составил 2,48% (74,39 рубля за кг).

Пшеничная мука стала дороже еще почти на 0,5% – до 37,04 рубля за килограмм. Больше всего подорожали макароны из пшеничной муки высшего сорта – на 2,92% (до 88,68 рубля за килограмм. Почти на 2% подорожала и вермишель – теперь килограмм этого продукта продается примерно по 53 рубля за килограмм.

Напомним, в этом году в Волгоградской области собрали рекордный урожай зерновых - более 6 миллионов тонн. В то же время сельхозпроизводители жаловались на низкую закупочную цену пшеницы и других злаковых.

