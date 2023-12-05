Федеральные новости

В России готовятся взять под контроль майнинговую индустрию

Федеральные новости 05.12.2023 13:19
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05.12.2023 13:19


В России уже в 2024 году могут внедрить инструменты регулирования сферы майнинга. Об этом 5 декабря заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. В частности сообщается о создании рабочей группы для выработки эффективных стратегий, направленных на решение задач, стоящих перед российской экономикой, в которую вошли представители Ассоциации криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна, рынка и органов власти. 

На сегодня в России, несмотря на то что ФЗ № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признает цифровые активы имуществом, с продажи которого необходимо платить подоходный налог, сфера майнинга не регулируется.

По словам Антона Немкина, в России до сих пор не сформировано консолидированное отношение к майнинговой индустрии.

Это касается как общества, так и различных органов государственной власти. Напомню, что еще не так давно Центральный Банк предлагал полностью запретить данную сферу. Это нормальная практика в условиях только зарождающегося рынка. По сравнению с рядом других государств, майнинг в России только формируется, несмотря на то что по некоторым оценкам, Россия входит в тройку лидеров по майнинговым мощностям, – говорит Немкин. – Тем не менее, значительная часть рынка понимает, что криптовалюты можно рассматривать как инструмент развития финансового сектора, что особенно важно в текущих условиях.  

Член думского комитета также уточняет, что государство и рынок все еще находятся в дискуссии. 

Поэтому может возникать непонимание и предложения, выглядящие разрозненными. Тем не менее, у нас есть ряд положительных тенденций. Во-первых, не так давно начала действовать Ассоциация промышленного майнинга в России, которая с одной стороны позволит агрегировать запросы и потребности рынка, а с другой – выступать с консолидированной позиции. Это особенно важно в условиях формирования рынка и перевода сферы из серого сегмента в белое, правовое поле. Во-вторых, создание рабочей группы также выступает позитивным трендом, поскольку у нас появляется дополнительная дискуссионная площадка. Показатель эффективного законодательства – не введение нового ограничения, а создание эффективной регуляторной среды, в которой то или иное направление будет полноценно развиваться, что невозможно без включения в нормативно-правовую разработку самих участников рынка, – считает Немкин.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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