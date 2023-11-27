Экономика

Половина волгоградцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

Экономика 27.11.2023 14:07
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27.11.2023 14:07


Как волгоградцы заботятся о своей сердечно-сосудистой системе решили выяснить СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие». Ведь по данным Росстата, болезни, связанные с системой кровообращения – самая частая причина ухода из жизни в России (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). 
В ходе опроса* выяснилось, что лишь половина респондентов уделяют внимание этому жизненно важному органу. Причем треть из них делают это время от времени (30%), и только 19% – регулярно.
Наиболее популярными способами профилактики болезней сосудов и сердца респонденты считают (открытый вопрос, можно было назвать несколько вариантов) правильное питание (45%), отказ от вредных привычек (40%), снижение уровня стресса в своей жизни (34%) и соблюдение режима сна (31%). Наименее популярные методы заботы о сердце – применение БАДов (10%) и занятие спортом (5%).
Респонденты отмечают, что стараются следить за состоянием своего здоровья. Абсолютное большинство периодически измеряют артериальное давление: 55% – при плохом самочувствии, 15% – несколько раз в неделю, а 11% – ежедневно. Только 9% опрошенных делают это несколько раз в день. 10% не смогли вспомнить, как часто  используют тонометр.
При этом опрошенные признают, что в их жизни присутствуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди множества вариантов ответа наиболее популярными стали курение (45%), вредная еда (39%), малоподвижный образ жизни (25%), частые переработки и несбалансированный режим труда и отдыха (21%). В топ-факторов риска также вошли стресс, волнения и переживания (23%) и употребление алкоголя (19%). Реже всего волгоградцы выбирали короткую продолжительность сна (7%) и избыточный вес (5%).
Также выяснилось, что не каждый волгоградец знает о наследственных заболеваниях, передающихся в его семье из поколения в поколение. Половина респондентов (50%) не владеют информацией о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Четверть знают, что у близких были такие проблемы (25%), а 11% отмечают, что проблемы с сосудами начинались только в их поколении. Лишь каждый пятый (21%) хотел бы знать о наследственных предрасположенностях в семье. Более четверти (29%) не ответили на этот вопрос, а 50% предпочли бы избежать информации об истории наследственных заболеваний в семье.
- Здоровье нашего организма напрямую зависит от работоспособности сердца и сосудов, которые можно сравнить с нашим внутренним двигателем. Важно заботиться о здоровье сердца, ведь именно от него зависит  наша жизнеспособность и качество жизни. Однако в современном динамичном мире сохранить баланс между здоровьем и воздействием окружающей среды бывает сложно: стрессы, вредные привычки, экология и другие факторы могут спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Крайне важно не только вовремя узнать о болезни, но и финансово защитить себя на случай ее возникновения. Эту задачу решают программы накопительного и рискового страхования жизни, которые позволяют получить доступ к квалифицированной медицинской помощи и сохранить качество жизни на привычном уровне. Программы с генетическими чекапами помогут узнать о предрасположенности к возможным заболеваниям и заранее предупредить их возникновение, – говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь». – При этом приобрести страховую защиту и обеспечить себе «финансовую подушку безопасности» на случай выявления проблем с сердечно–сосудистой системой готовы 45% опрошенных.
*Опрос 1220 респондентов проведен во всех регионах России в ноябре 2023 года.

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