Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ночную атаку беспилотников. Как ранее сообщало V102RU со ссылкой на собственный источник, БПЛА направили на объект МО РФ в поселке Котлубань в Городищенском районе.

— Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, — заявил глава региона.

Напомним, что, по сведениям информагентства, один из атаковавших беспилотников был сбит, два посадили средствами РЭБ. В МО РФ возложили ответственность за террористическую атаку на киевский режим.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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