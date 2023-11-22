Экономика

Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Петром Фрадковым

Экономика 22.11.2023 11:31
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22.11.2023 11:31


Андрей Бочаров обсудил вопросы реализации социально значимых проектов, социальных, культурных, спортивных и патриотических мероприятий на сегодняшней рабочей встрече  с председателем ПСБ, заместителем председателя ООО «Союз Машиностроителей России» Петром Фрадковым. Об этом сообщили V102.RU в администрации региона.
Напомним, ПСБ участвует в реализации национальных и приоритетных проектов развития в Волгоградской области, обеспечивая их исполнение путём предоставления банковских гарантий. В числе крупнейших объектов — новый корпус онкоцентра в Волгограде, современные инфекционные больницы в Волжском, Калаче-на-Дону, Камышине и Михайловке, школы, детские сады, коммунальные системы и др.
Помимо этого, ПСБ содействует реализации мероприятий по восстановлению мирной жизни на территории подшефного Станично-Луганского района ЛНР, поддерживает значимые для жителей всей страны события, главное из которых — 80-летие Сталинградской Победы. Банк активно участвовал и  в подготовке 23-го межрегионального форума и специализированной выставки «Пром-Энерго-VOLGA’2023», в повестке которого запланировано проведение расширенного заседания Совета регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».
Добавим, Волгоградская область продолжает укреплять партнёрство с госкорпорациями и финансовыми институтами, расширять направления совместной деятельности. Регион проводит комплексную работу по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Так, в Волгоградской области уже внедрены и действуют более ста мер поддержки. 
Фото администрации Волгоградской области

 

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