



Восьмое поражение потерпели «химики» в этом сезоне, крупно проиграв на выезде в девятом туре Суперлиги. Обидчиком волгоградского «Каустика» стал клуб «СГАУ-Саратов». Хозяева выиграли у волгоградцев со счетом 36:22. Восьмое поражение потерпели «химики» в этом сезоне, крупно проиграв на выезде в девятом туре Суперлиги. Обидчиком волгоградского «Каустика» стал клуб «СГАУ-Саратов». Хозяева выиграли у волгоградцев со счетом 36:22.

По возвращении на паркет нужны были кардинальные действия, чтобы «Каустик» спас эту встречу. Но игра в атаке у «химиков» на старте второго тайма совсем разладилась. Было допущено много ошибок волгоградскими гандболистами, которыми сполна воспользовались саратовцы. Достаточно быстро их преимущество достигло плюс десять и интрига в матче фактически умерла. За последние 15 минут встречи гости набрали лишь четыре балла, что, конечно же, можно назвать неудачей. Итоговый закономерный выигрыш «СГАУ-Саратова» - 36:22. По возвращении на паркет нужны были кардинальные действия, чтобы «Каустик» спас эту встречу. Но игра в атаке у «химиков» на старте второго тайма совсем разладилась. Было допущено много ошибок волгоградскими гандболистами, которыми сполна воспользовались саратовцы. Достаточно быстро их преимущество достигло плюс десять и интрига в матче фактически умерла. За последние 15 минут встречи гости набрали лишь четыре балла, что, конечно же, можно назвать неудачей. Итоговый закономерный выигрыш «СГАУ-Саратова» - 36:22.

Напомним, клуб из Волгограда в этом сезоне сыграл один раз вничью, а во всех остальных турах потерпел поражения. По ходу чемпионата после провального старта и в связи с отсутствием результата на посту главного тренера Рафаэля Самитова сменил Дмитрий Бочарников. Сейчас волгоградский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице. Напомним, клуб из Волгограда в этом сезоне сыграл один раз вничью, а во всех остальных турах потерпел поражения. По ходу чемпионата после провального старта и в связи с отсутствием результата на посту главного тренера Рафаэля Самитова сменил Дмитрий Бочарников. Сейчас волгоградский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ГК "Каустик" VK.com



Такой провал сложно было предсказать. Ведь встречались подопечные Дмитрия Бочарникова со своими конкурентами, которые до этого матча выиграли лишь раз и еще одну игру свели вничью. Всего у них было три очка, тогда как у гостей, замыкавших турнирную таблицу, на два балла меньше. И уж казалось, когда, если не сейчас, одержать первую долгожданную победу в чемпионате? Но уже с самого начала многое пошло не так у «Каустика».За пять минут саратовцы убежали в отрыв на три гола. Следом точные попадания Никиты Ларина, Вадима Ибракова и Данилы Иванова позволяли какое-то время не отпускать соперников далеко вперёд по счету. Однако уже к середине тайма «химики» не сумели несколько раз переиграть голкипера оппонентов, а сами хозяева комфортно чувствовали себя на чужой половине площадке, регулярно реализовывая имеющиеся моменты. К этому можно добавить и потери, которые допускали волгоградские гандболисты при розыгрыше комбинаций.Саратовцы отличились трижды подряд. Счет стал 13:7 в пользу «СГАУ». После взятого тайм-аута Дмитрием Бочарниковым Вадим Ибраков выстрелил дуплетом. В заключительные минуты первой половины главным героем в составе гостей оказался Данила Иванов. Он зарабатывал результативные действия на любой вкус. Игрок забил пенальти, поразил ворота в результате быстрого отрыва, а также отметился точным броском с линии. К сожалению, усилий Иванова не хватило команде, чтобы уйти на перерыв, не уступая крупно. 19:13 - в пользу Саратова.Следующий матч «Каустик» проведет дома 29 ноября против «Пермских медведей».