Восьмое поражение потерпели «химики» в этом сезоне, крупно проиграв на выезде в девятом туре Суперлиги. Обидчиком волгоградского «Каустика» стал клуб «СГАУ-Саратов». Хозяева выиграли у волгоградцев со счетом 36:22.
Такой провал сложно было предсказать. Ведь встречались подопечные Дмитрия Бочарникова со своими конкурентами, которые до этого матча выиграли лишь раз и еще одну игру свели вничью. Всего у них было три очка, тогда как у гостей, замыкавших турнирную таблицу, на два балла меньше. И уж казалось, когда, если не сейчас, одержать первую долгожданную победу в чемпионате? Но уже с самого начала многое пошло не так у «Каустика».
За пять минут саратовцы убежали в отрыв на три гола. Следом точные попадания Никиты Ларина, Вадима Ибракова и Данилы Иванова позволяли какое-то время не отпускать соперников далеко вперёд по счету. Однако уже к середине тайма «химики» не сумели несколько раз переиграть голкипера оппонентов, а сами хозяева комфортно чувствовали себя на чужой половине площадке, регулярно реализовывая имеющиеся моменты. К этому можно добавить и потери, которые допускали волгоградские гандболисты при розыгрыше комбинаций.
Саратовцы отличились трижды подряд. Счет стал 13:7 в пользу «СГАУ». После взятого тайм-аута Дмитрием Бочарниковым Вадим Ибраков выстрелил дуплетом. В заключительные минуты первой половины главным героем в составе гостей оказался Данила Иванов. Он зарабатывал результативные действия на любой вкус. Игрок забил пенальти, поразил ворота в результате быстрого отрыва, а также отметился точным броском с линии. К сожалению, усилий Иванова не хватило команде, чтобы уйти на перерыв, не уступая крупно. 19:13 - в пользу Саратова.
По возвращении на паркет нужны были кардинальные действия, чтобы «Каустик» спас эту встречу. Но игра в атаке у «химиков» на старте второго тайма совсем разладилась. Было допущено много ошибок волгоградскими гандболистами, которыми сполна воспользовались саратовцы. Достаточно быстро их преимущество достигло плюс десять и интрига в матче фактически умерла. За последние 15 минут встречи гости набрали лишь четыре балла, что, конечно же, можно назвать неудачей. Итоговый закономерный выигрыш «СГАУ-Саратова» - 36:22.
Напомним, клуб из Волгограда в этом сезоне сыграл один раз вничью, а во всех остальных турах потерпел поражения. По ходу чемпионата после провального старта и в связи с отсутствием результата на посту главного тренера Рафаэля Самитова сменил Дмитрий Бочарников. Сейчас волгоградский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице.
Следующий матч «Каустик» проведет дома 29 ноября против «Пермских медведей».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев