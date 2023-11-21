ООО «Камышинскую ТЭЦ» требуют признать банкротом. Соответствующее заявление поступило в арбитражный суд Волгоградской области, передает V102.RU. Согласно данным суда, организация накопила долг в размере 27,4 миллиона рублей по различным платежам. Судебное заседание назначено на 7 декабря 2023 года.

Основной деятельностью Камышинской ТЭЦ является производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха.

По данным системы СПАРК, на Камышинской ТЭЦ работают более 160 человек.

Справка. Первый агрегат предприятия был введен в эксплуатацию в 1956 году. Его построили в первую очередь для энергообеспечения Камышинского ХБК. В 1968 году, с ростом потребности города в тепловой энергии, началась установка пиковых водогрейных котлов. Сейчас Камышинская ТЭЦ — основной источник тепла для промышленных потребителей и населения Камышина.