Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, который отказал ООО «Ситиматик-Волгоград» в удовлетворении требований о признании недействительным представления прокуратуры. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе арбитража.
Напомним, в материале сообщалось, что из-за накопившейся огромной задолженности компании в размере около 500 миллионов рублей перед операторами по сортировке и размещению отходов на полигонах вынуждены были сократить время приемки ТКО.
По результатам проведенной
проверки прокуратура установила нарушения в деятельности регоператора в сфере отходов производства и потребления, а также условий заключенного с операторами соглашения. В частности, надзорный орган пришел к выводу, что в результате сложившейся ситуации, допущенной региональным оператором, на территории Волгограда возникла критическая ситуация с вывозом ТКО с контейнерных площадок.
4 мая 2023 года прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Ситиматик-Волгоград» об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В частности, указанным представлением было предписано безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры города и принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Однако в ООО «Ситиматик-Волгоград» не согласились с выданным представлением и обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области. В частности, в обществе посчитали, что прокуратура подменяет собой арбитражный суд, рассматривающий экономические споры, а размер задолженности перед полигонами, по мнению «Ситиматик-Волгоград», был многократно завышен.
Но арбитражный суд Волгоградской области в августе 2023 года отказал заявителю в удовлетворении заявленных требований. Суд указал, что «реализация прокурором своих полномочий по соблюдению субъектами требований законодательства не может быть расценена как вмешательство в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов или подмена полномочий иных государственных органов». Решение вступило в законную силу.
Напомним, «Ситиматик-Волгоград» потерял статус регионального оператора с 1 августа 2023 года. В настоящее время деятельностью в сфере обращения с ТКО занимается компания «ЭкоЦентр».
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»