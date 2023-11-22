



Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, который отказал ООО «Ситиматик-Волгоград» в удовлетворении требований о признании недействительным представления прокуратуры. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе арбитража.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, который отказал ООО «Ситиматик-Волгоград» в удовлетворении требований о признании недействительным представления прокуратуры. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе арбитража.

Надзорный орган начал проверку на тот момент еще мусорного регоператора на основании публикации, размещенной на сайте «Высота 102» Надзорный орган начал проверку на тот момент еще мусорного регоператора на основании публикации, размещенной на сайте «Высота 102» «С больной головы на здоровую: «Ситиматик-Волгоград скрыл истинные причины мусорного коллапса»

Напомним, в материале сообщалось, что из-за накопившейся огромной задолженности компании в размере около 500 миллионов рублей перед операторами по сортировке и размещению отходов на полигонах вынуждены были сократить время приемки ТКО. Напомним, в материале сообщалось, что из-за накопившейся огромной задолженности компании в размере около 500 миллионов рублей перед операторами по сортировке и размещению отходов на полигонах вынуждены были сократить время приемки ТКО.

По результатам проведенной По результатам проведенной

проверки прокуратура установила нарушения в деятельности регоператора в сфере отходов производства и потребления, а также условий заключенного с операторами соглашения. В частности, надзорный орган пришел к выводу, что в результате сложившейся ситуации, допущенной региональным оператором, на территории Волгограда возникла критическая ситуация с вывозом ТКО с контейнерных площадок.

Но арбитражный суд Волгоградской области в августе 2023 года отказал заявителю в удовлетворении заявленных требований. Суд указал, что «реализация прокурором своих полномочий по соблюдению субъектами требований законодательства не может быть расценена как вмешательство в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов или подмена полномочий иных государственных органов». Решение вступило в законную силу. Но арбитражный суд Волгоградской области в августе 2023 года отказал заявителю в удовлетворении заявленных требований. Суд указал, что «реализация прокурором своих полномочий по соблюдению субъектами требований законодательства не может быть расценена как вмешательство в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов или подмена полномочий иных государственных органов». Решение вступило в законную силу.

Напомним, «Ситиматик-Волгоград» потерял статус регионального оператора с 1 августа 2023 года. В настоящее время деятельностью в сфере обращения с ТКО занимается компания «ЭкоЦентр». Напомним, «Ситиматик-Волгоград» потерял статус регионального оператора с 1 августа 2023 года. В настоящее время деятельностью в сфере обращения с ТКО занимается компания «ЭкоЦентр».





Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»



4 мая 2023 года прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Ситиматик-Волгоград» об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.В частности, указанным представлением было предписано безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры города и принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.Однако в ООО «Ситиматик-Волгоград» не согласились с выданным представлением и обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области. В частности, в обществе посчитали, что прокуратура подменяет собой арбитражный суд, рассматривающий экономические споры, а размер задолженности перед полигонами, по мнению «Ситиматик-Волгоград», был многократно завышен.