В Краснооктябрьском районе Волгограда у остановки «Площадь Возрождения» машину ДПС протаранила легковушка. Как сообщили V102.RU очевидцы, полицейский автомобиль въехал в столб.

— Я видела, как все произошло. Девушка ехала со «встречки». Стала разворачиваться, два крайних ряда пропустили, а в правом как раз ехала оперативная машина с полицией. Они попытались уйти от столкновения, но девушка, наверное, почему-то не смогла притормозить, — рассказала читательница «Высоты 102».

В ГУ МВД России по Волгоградской области по запросу журналистов информагентства прокомментировали утреннее ДТП.

— По предварительной информации, водитель Geely при повороте не предоставил преимущество в движении патрульной автомашине и совершил с ней столкновение, — добавили в областном главке МВД.

В полицейском ведомстве уточнили, что пострадавших нет. По факту инцидента возбуждено административное расследование.

Фото: Денис Бурмистров / vk.com