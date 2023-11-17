Происшествия

В Волгограде легковушка протаранила машину ДПС. Автомобиль въехал в столб

Происшествия 17.11.2023 10:21
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17.11.2023 10:21


В Краснооктябрьском районе Волгограда у остановки «Площадь Возрождения» машину ДПС протаранила легковушка. Как сообщили V102.RU очевидцы, полицейский автомобиль въехал в столб.     

— Я видела, как все произошло. Девушка ехала со «встречки». Стала разворачиваться, два крайних ряда пропустили, а в правом как раз ехала оперативная машина с полицией. Они попытались уйти от столкновения, но девушка, наверное, почему-то не смогла притормозить, — рассказала читательница «Высоты 102». 

В ГУ МВД России по Волгоградской области по запросу журналистов информагентства прокомментировали утреннее ДТП. 

— По предварительной информации, водитель Geely при повороте не предоставил преимущество в движении патрульной автомашине и совершил с ней столкновение, — добавили в областном главке МВД. 

В полицейском ведомстве уточнили, что пострадавших нет. По факту инцидента возбуждено административное расследование.

Фото: Денис Бурмистров / vk.com 

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