В Волгограде умерла вторая упавшая с крыши девочка

Напомним, беда случилась 2 ноября на улице 51-Гвардейской, 19а. Две подружки-школьницы упали с крыши многоэтажки. 14-летняя девочка погибла на месте, а 12-летнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами.
Общество 15.11.2023 10:48
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15.11.2023 10:48
Напомним, беда случилась 2 ноября на улице 51-Гвардейской, 19а. Две подружки-школьницы упали с крыши многоэтажки. 14-летняя девочка погибла на месте, а 12-летнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами.
В реанимации волгоградской больницы №25 вечером 14 ноября скончалась вторая упавшая с крыши девятиэтажки девочка. Об этом сообщает V102.RU.Состояние подростка после падения с крыши оставалось крайне тяжелым, но врачи до последнего боролись за жизнь девочки. Однако отвоевать ее у смерти не получилось.
Напомним, беда случилась 2 ноября на улице 51-Гвардейской, 19а. Две подружки-школьницы упали с крыши многоэтажки. 14-летняя девочка погибла на месте, а 12-летнюю школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами.
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