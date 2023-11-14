В городе Волжском назначили нового вице-мэра по вопросам экономики

Экономический блок в администрации города Волжского Волгоградской области в должности заместителя главы будет курировать Татьяна Волкова, передает V102.RU.

Волкову назначили на эту должность вместо уволившегося в октябре текущего года по собственному желанию Руслана Никитина.

Волкова помимо экономических вопросов также будет отвечать за земельные отношения, вопросы градостроительства, муниципального имущества, правового обеспечения, организации деятельности территориальной административной комиссии и муниципального контроля.

Нового заместителя на планерке 14 ноября представил глава города Игорь Воронин.

До назначения на эту должность Татьяна Волкова возглавляла управление экономики администрации города, в котором она начала работать с 2013 года в должности экономиста. До этого она трудилась в централизованной бухгалтерии управления образования. В августе 2017 года Волкову назначили начальником отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики, а с сентября 2018-го она возглавила эту структуру.

Татьяна Волкова выпускница Волгоградского государственного университета, который окончила в 2001 году по специальности «прикладная математика». В 2013 году она получила еще одно высшее образование в Волжском филиале Международного юридического института по специальности «юриспруденция».

Вместо Волковой исполняет обязанности начальника управления экономики администрации Волжского заместитель начальника Маргарита Балабанова.