Под Волгоградом бездомные собаки «искусали» районный бюджет

Уже больше 100 тысяч рублей в пользу троих детей, которых в этом году покусали бездомные собаки, взыскано с администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области по искам прокуратуры.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, самым последним судебным решением удовлетворен иск прокурора о взыскании 50 тысяч рублей компенсации морального вреда 13-летней девочке, которую укусила бездомная собака.

В надзорное ведомство обратились родители ребенка, которые сообщили, что в феврале этого года их дочь подверглась нападению агрессивного животного по дороге в школу в рабочем поселке Средняя Ахтуба.

Собака укусила девочку за левую голень. Ребенку потребовалось лечение и курс антирабической вакцины. Родители школьницы сообщили, что помимо физических страданий их дочь получила и психологическую травму. Теперь она боится собак, испытывает тревогу.

Прокуратура в ходе проверки установила, что администрацией Среднеахтубинского района не принималось необходимых мер по организации отлова бездомных животных на территории муниципалитета.

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