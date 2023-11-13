Мэрии Волгограда присудили 50 тысяч рублей за укушенного ребенка

В мэрии не согласились с решением Дзержинского районного суда, который взыскал с мэрии моральный ущерб в пользу мамы пострадавшего ребенка. Однако Волгоградский облсуд это решение в силе.
Общество 13.11.2023 20:02
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13.11.2023 20:02
В мэрии не согласились с решением Дзержинского районного суда, который взыскал с мэрии моральный ущерб в пользу мамы пострадавшего ребенка. Однако Волгоградский облсуд это решение в силе.
С администрации Волгограда взыскали 50 тысяч рублей за укус бездомной собакой ребенка. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, происшествие случилось в январе 2023 года во дворе дома на улице Безымянной. На девочку Софью напала бездомная собака. Мама обратилась с девочкой в травмпункт, где зафиксировали укушенную рану.Ребенок прошел лечение, в том числе получил антирабическую вакцину. Суд установил, что ответственным лицом за вред, причиненный ребенку, является администрация города, которая отвечает за отлов и содержание бездомных животных.
В мэрии не согласились с решением Дзержинского районного суда, который взыскал с мэрии моральный ущерб в пользу мамы пострадавшего ребенка. Однако Волгоградский облсуд это решение в силе.
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